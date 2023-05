“Não queremos que nos aceitem, queremos que nos respeitem”, diz líder de movimento de pessoas com nanismo em Goiás

Apesar dos avanços na acessibilidade para pessoas com deficiência, aqueles com nanismo seguem às margens, esquecidos em uma sociedade que insiste em tratá-los como se fossem piadinhas ambulantes. Para além do preconceito da sociedade geral, essas pessoas ainda precisam lidar com a incapacidade de médicos e descaso do governo.

Aos 16 anos de idade, na etapa final do Ensino Médio, Gabriel Yamin, natural de Goiânia, conhece bem a realidade de uma pessoa com nanismo.

Diagnosticado com acondroplasia, a forma mais comum da condição, o adolescente é líder do movimento Somos Todos Gigantes, que tem como objetivo transmitir informações sobre o nanismo para as famílias que recebem a notícia, assim como toda a população

Fundado pela família de Gabriel em 2015, o grupo busca desmistificar o assunto que é pouco discutido no Brasil, por meio de especialistas, divulgação de notícias e encontros anuais. Ao Portal 6, o rapaz apontou que viver com nanismo é lutar pela acessibilidade e pelo respeito.

“O nanismo não é visto como uma deficiência tão importante. Temos várias adaptações para outras deficiências, como intérprete de libras para deficientes auditivos. Mas, para pessoas e baixa estatura, não temos tantas adaptações”, disse.

Gabriel exemplifica que aeroportos receberam as adequações como pias e vasos sanitários mais baixos só recentemente. Para ele, são adaptações simples, mas que muitas vezes não são pensadas.

“O Brasil é um país que até poucos anos, uma pessoa com Síndrome de Down era apontado como mongoloide, uma pessoa cadeirante era apontado como aleijado. É diferente hoje em dia, mas, infelizmente, a pessoa com nanismo ainda é o anão da história, ainda é a piadinha, a pessoa que vai ser ridicularizada só por passar na rua, vai sofrer com olhares, comentários e bullying na escola”.

Entre os órgãos do governo, o problema também se mostra grave. O Ministério da Saúde suspendeu, ainda em abril, a tramitação dos recursos que envolvem a compra de medicamentos que não estão incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Tal medida afetou o repasse do Voxzogo, primeiro medicamento aprovado para acondroplasia e usado atualmente por 103 crianças do Brasil. “Esse atraso prejudica demais, porque as crianças têm que ter um tratamento contínuo, desde a primeira infância até o fim do período de crescimento, entre os 15-18 anos, a depender do paciente.”, explica Gabriel.

Com isso, além do prejuízo à saúde física, tal descaso afeta os pacientes e as famílias psicologicamente e financeiramente.

Diante desse cenário, o líder aponta que é necessário levar informação para as escolas e, também, lutar para que médicos e órgãos públicos sejam capacitados para o tratamento do nanismo.

“A informação salva, ela muda vidas. Mas a falta de informação destrói as relações”.