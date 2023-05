PM é acionada após confusão entre cliente e profissionais do sexo em Anápolis

Após confusão e bate boca em frente a uma casa de entretenimento no Calixtolândia, a Polícia Militar (PM) foi acionada para controlar a situação.

Em imagens enviadas ao Portal 6, é possível ver um homem sem camisa dando ré contra o portão do estabelecimento, extremamente exaltado.

Após a primeira colisão, que danificou a traseira do veículo, o homem abre a porta do automóvel com o que parece ser uma espécie de cassetete na mão, e passa a desferir golpes contra a porta da boate, tentando adentrar o local.

Após esse momento, outro indivíduo se aproxima dele e questiona-o, em tom provocativo:

“Não foi você que bateu em mulher? Bate em mim agora”, desafia.

O primeiro homem então retorna ao carro e faz menção de que pretende ir embora, momento no qual o outro insiste que ele espere a polícia.

Na filmagem, ainda é possível ver o momento no qual uma viatura da PM chega ao local, ordenando que o motorista saia do veículo.

O Portal 6 apurou que as autoridades não encontraram nada de ilícito em posse dos envolvidos e, como ninguém desejava prestar queixas, foram orientados e liberados.