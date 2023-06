Conheça o advogado goiano que recebeu a carteirinha da OAB aos 92 anos

Há quem tenha o sonho de chegar na terceira idade e conquistar a tão estimada aposentadoria e poder finalmente relaxar. Entretanto, essa não parece ser a ambição do goiano Domingos Pereira, que aos 92 anos acaba de conquistar o registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O nonagenário obteve a graduação no curso de direito em 1956, na Universidade Federal de Goiás (UFG). Como naquela época o registro na OAB não era obrigatório, ele optou por uma inscrição provisória, que foi se estendendo ao longo dos anos.

“Não tinha tempo tirar a carteira. Eu trabalhava de dia até à noite. Naquela época era exigida uma carga horária de estágio. Isso eu tinha de sobra”, lembra Domingos.

Após concluir os estudos, dedicou-se a uma longa carreira de 35 anos no Banco do Brasil até que, em 1980, resolveu descansar por um tempo para cuidar da fazenda que tinha no interior.

Voltou a atuar três anos após, na empresa HP Transportes. Com muita determinação, assumiu a responsabilidade de estruturar o Departamento Jurídico e logo se tornou assessor especial da diretoria.

Na solenidade de entrega do título da OAB, no último dia 29, o advogado celebra a tão sonhada conquista do registro definitivo.

Acompanhado pelos colegas de profissão e também pela família, ele reafirmou a paixão pela advocacia.

Ao que parece, o segredo para tanta vivacidade e sucesso está ligado com a disciplina da rotina que leva. A leitura matinal, a mesa posta de café da manhã e os 40 minutos de caminhada são sagrados no dia a dia, afirma Domingos.

Para o futuro, ele revela que planeja aproveitar um tempo de descanso, desfrutar de momentos em família.

Em breve, almeja se associar a algum escritório, para que possa compartilhar a experiência que possui e contribuir para o mundo jurídico.