Laboratório da UEG em Anápolis confirma a descoberta de dois falsos escorpiões; conheça as espécies

O Laboratório de Ecologia Comportamental de Aracnídeos da Universidade Estadual de Goiás (UEG), em Anápolis, descobriu duas novas espécies de pseudoescorpiões.

Os animais foram encontrados na caverna Furna do Morcego, no Parque Nacional de Catimbau, em Pernambuco, pelo pesquisador Eder Barbier, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

A descoberta foi compartilhada em um artigo publicado no dia 23 de maio, na Revista Zootaxa, importante periódico de taxonomia da Nova Zelândia, com o título: “Duas novas espécies de pseudoescorpiões cavernícolas (Arachnida: Pseudoscorpiones) do Nordeste do Brasil”.

Os pseudoescorpiões foram batizados com os nomes Geogarypus gollumi e Progarypus smaugi, em referência aos personagens Gollum e Smaug, dos livros Senhor dos Anéis.

Com a evidenciação das duas novas espécies, o Brasil chegou a 184 animais deste grupo. O país é o quinto no mundo com mais quantidade de aracnídeos.