Maquiador de Marília Mendonça e Maiara e Maraísa morre nesta quinta-feira (01º)

O maquiador que já pintou rostos famosos como os de Marília Mendonça e da dupla Maiara e Maraísa, Julyer da Silva Rodrigues, faleceu na manhã desta quinta-feira (1º). No início do ano, ele já havia sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) e a condição piorou desde então.

A confirmação da morte foi dada pelo perfil oficial do maquiador no Instagram. De acordo com um comunicado publicado no último sábado (27), Julyer estava com uma doença degenerativa que afetava o cérebro e, consequentemente, todo o funcionamento do corpo.

O maquiador já havia perdido a capacidade de se movimentar, falar e estava respirando com auxílio de aparelhos.

No dia 17 de abril, Julyer informou aos seguidores que havia começado a ter problemas durante uma viagem à trabalho no início de fevereiro. Na ocasião, ele deixou um pincel cair da mão, mas continuou trabalhando.

Então, no dia 22 de março, ele sofreu um desmaio e acordou no hospital, onde recebeu o diagnóstico de AVC isquêmico. Para custear os tratamentos, o maquiador começou uma vaquinha on-line.

No entanto, o quadro se agravou cada vez mais e Julyer veio a falecer. O velório começou às 10h no Cemitério Parque Memorial, em Goiânia, e o sepultamento será às 18h30.