Vítima de sequestro é libertada pela Polícia Civil em Anápolis; suspeito foi baleado

Um homem, de 31 anos, foi sequestrado nesta quinta-feira (1º), em Anápolis. O Portal 6 apurou que o Grupo Especial de Investigações Criminais (GEIC) da Polícia Civil (PC), foi acionado pela ex-esposa da vítima.

Na tentativa de identificar onde o homem estava sendo mantido em cárcere, agentes pediram para que a mulher tirasse prints da tela enquanto conversava com o sequestrador.

Após receber as imagens, eles descobriram que a vítima estava no Bairro São Lourenço, com um traficante, de 20 anos, bastante conhecido na região.

No local, os policiais encontraram o homem dentro de uma mata. Ele estava sujo, ferido e assustado e teria dito aos agentes que seria morto caso dissesse algo.

Instantes depois, o suspeito foi avistado saindo do matagal e tentando correr para um terreno baldio. O suspeito virou para trás e começou a disparar contra os policiais, que revidaram os disparos.

Os tiros acertaram uma região próxima as nádegas do sequestrador, que foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

O Portal 6 entrou em contato com a unidade de saúde solicitando o estado de saúde do paciente, mas não obteve resposta até o momento da publicação desta matéria.