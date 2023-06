Chove ou faz calor? Meteorologista explica como fica o tempo em Goiás neste mês de junho

Após enfrentar um mês de maio mais quente do que o do ano passado, Goiás deve continuar com temperaturas acima da média nos próximos meses.

Ao Portal 6, a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Elizabete Alves, afirmou que existem alguns fatores que explicam essa tendência de alta.

Em primeiro lugar, ela apontou que o fenômeno La Niña teve grande influência em 2022, trazendo massas de ar mais frias e ocasionando a queda nos termômetros.

Assim, ela analisou que o ano passado foi atípico e que o cenário atual volta para uma “normalidade” em relação ao que se costuma ter em Goiás.

“Passamos por um momento de neutralidade agora. A gente observa que o El Niño está se formando, o que traz aquecimento, chuvas irregulares, com aquelas pancadas rápidas”, explicou.

Elizabete indicou que esse período entre maio e julho costuma ser de temperaturas mais agradáveis para a população goiana pela manhã, enquanto as tardes são de calor.

Entretanto, ela apontou que, em 2023, as condições devem ficar cerca de 0,5ºC acima da média história no estado. Sendo assim, Goiás espera dias mais quentes e secos durante essa época.

Contudo, a meteorologista afirmou que, até o início de julho, o estado ainda pode se deparar com entradas ocasionais de massas de ar frio mais intensas na região.