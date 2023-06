Confira o roteiro de tradicionais festas juninas marcadas para junho na Grande Goiânia

Basta chegar o mês de junho para que o clima de festa junina tome conta entre os goianienses. E neste ano, festanças repletas de música e apresentações de diversas quadrilhas já estão confirmadas para acontecer na Grande Goiânia.

Além das danças, os participantes também poderão saborear pratos típicos da data, como pamonha, curau, milho cozido, canjica, cachorro quente e quentão.

Pensando nisso, o Portal 6 separou uma lista com algumas festas juninas que vão ocorrer na Grande Goiânia durante o mês de junho.

1. Arraiá da OAB-GO

O tradicional Arraiá da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Goiás (OAB-GO), acontecerá no dia 23 junho, a partir das 19h30.

O evento será realizado no CEL da OAB e contará com comidas típicas, bar de drinks, atrações musicais, quadrilha e brinquedoteca.

Para advogados e estagiários de advocacia o valor do ingresso é R$ 60. Crianças de até 12 anos têm entrada franca.

Os bilhetes estão sendo vendidos na recepção da Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás, no Jardim Goiás, e do Meu Escritório, na Avenida Goiás.

2. Arraiá do Country Clube de Goiás

Outro evento acontecerá no dia 02 de junho no Country Clube de Goiás, em Aparecida de Goiânia, a partir das 21h. A festa terá comidas típicas, open bar e show da dupla Edson e Hudson, com abertura do cantor Rayan Barreto.

Os ingressos já estão à venda na secretaria do clube, no Setor Sul, no valor de R$ 550 para sócios e R$ 750 para convidados dos sócios.

3.Laguna

O Laguna Gastrobar também não ficou de fora e fará um Arraiá nos dias 16,17, 23 e 24 de junho, a partir das 16h, na Alameda Barbacena, na Vila Alto da Gloria, em Goiânia.

A festa terá a participação dos cantores Rio Negro e Solimões, Heitor e Murilo, Falamansa, João Ricardo e Vinicius, Rastapé, Kléo Dibah, Zabumba Beach, Vini e Bisioli, Leandro e Romário e DJ Victor Alencar.

Os interessados em participar podem garantir a entrada no evento comprando um ingresso no valor de R$ 50, que estão sendo vendidos de forma on-line e presencial no Laguna e nas Óticas Paris dos shoppings Flamboyant, Passeio das Águas e Buriti.

4. Arraiá das minas

Para as meninas que estão em busca de arraiá exclusivo a elas, no dia 11 de junho acontecerá o “Arraiá das minas”, no Centro Cultural Martim Cererê.

O evento é realizado das 15h às 21h e terá entrada franca. Entre as atrações confirmadas, estão: forró ao vivo, quadrilha, comidas típicas, brincadeiras e bingo.

5. Arraiá do Goiânia 2

Nos dias 1, 2, 3, 8, 9, 10, 16 e 17 de junho, acontecerá o “Arraiá do Goiânia 2”, no Setor Goiânia 2, em frente ao Parque do Goiânia 2, a partir das 20h.

A festa contará com comidas típicas, além de shows de artistas como Forró dos Santos, Léo Goiano, Almir Pessoa, Gabriel e Rafael, entre outros

Os ingressos estão à R$ 20 e serão disponibilizados na portaria do evento.

6. Arraiá do Lado Leste

Outra festa junina para aproveitar na Grande Goiânia será a do “Arraiá do Lado Leste”, que acontecerá na Rua 240 do Setor Leste Universitário, em Goiânia.

O evento ocorre no dia 03 de junho, a partir das 16h, e terá open de cervejarias, open food, quentão, vinho quente, bingo e show com o Trio Aristides.

Para os homens, o valor do ingresso incluindo open de comida é R$ 100. Já para as mulheres é R$ 80. Para os que não forem participar do open de comida, o valor é de R$ R$ 40.