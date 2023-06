Homem é flagrado colocando fogo em diversos lotes baldios em Anápolis; veja vídeo

Com o início do período de estiagem, moradores do Bairro Residencial Summerville, na região Leste de Anápolis, acabaram se deparando com uma nova preocupação. Câmeras de segurança das residências flagraram um homem ateando fogo em diversos lotes da região na manhã deste sábado (03).

Nas cenas, é possível vê-lo andando em uma moto, parando ao lado de lotes cobertos por mato seco e se debruçando para acender uma chama. Não foi descoberta a identidade do indivíduo.

O Portal 6 teve acesso a uma denúncia feita por uma moradora que explicou que a situação já se tornou recorrente, e que os próprios vizinhos costumam se unir para apagar o fogo.

“Já é a quarta vez, nas outras vezes eu estava em casa. Juntamos eu e meu vizinho e apagamos três vezes já, hoje eu estava na igreja quando vi me mandaram o vídeo”, desabafou.

Ela ainda contou que se preocupa com as árvores e plantas que cuida no local, além das corujas e de outros animais que habitam os terrenos.

Vale ressaltar que colocar fogo no lote pode causar um incêndio de maiores proporções, colocando em perigo a vida, a integridade física e o patrimônio dos moradores. O código penal prevê reclusão de três a seis anos e multa no artigo 250.

É possível fazer uma denúncia tanto para o Corpo de Bombeiros, através do telefone 193, quanto para a Polícia Militar (PM) pelo 190 e para Prefeitura de Anápolis pelo contato (62) 3902-2541.