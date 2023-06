Piloto conta por que precisou fazer aterrissagem forçada em Luziânia; veja as imagens

Após uma operação de resgate realizada na manhã deste sábado (03), o Corpo de Bombeiros divulgou mais detalhes sobre o caso de um avião que caiu na zona rural de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF).

O piloto, de 31 anos, afirmou que tinha saído junto ao copiloto, de 23, do Aeroclube do município e estavam sobrevoando a região.

No entanto, após percorrerem cerca de 30 km, o motor parou de funcionar. A dupla tentou religá-lo duas vezes e não deu certo.

Foi apenas na terceira tentativa que a máquina voltou à atividade. No entanto, já não havia mais potência para manter altitude.

Assim, o piloto teve que tomar uma decisão rapidamente e procurou pela plantação de milho, na região da fazenda Piancó, para fazer uma aterrissagem mais segura.

Apesar do susto, nenhum dos dois se feriu e foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros andando do lado de fora do avião.