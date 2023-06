Escolas da rede pública em Goiás recebem prêmio de incentivo à alfabetização

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc-GO) elegeu 150 escolas municipais com maior desempenho no processo de alfabetização para o recebimento do Prêmio Alfa. A seleção contemplou 87 dos 246 municípios goianos, sendo que as unidades receberão um incentivo monetário para manter o padrão alto, desde que sigam uma série de exigências.

No próximo dia 14 de junho, serão entregues os prêmios às escolas vencedoras, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia.

O Prêmio Alfa, instituído através do Programa AlfaMais Goiás, será concedido às instituições escolares que tiveram as pontuações mais altas no Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás (Saego-Alfa), com avaliações aplicadas ao final do segundo semestre a cada ano. Porém, somente 60% dos R$ 80 mil, que totaliza em R$ 48 mil, serão entregues no primeiro momento.

De acordo com a superintendente de Educação Infantil e Ensino Fundamental da Seduc/GO, Giselle Faria, para receber o valor integral, as escolas precisam manter bons resultados na próxima avaliação, adotar uma unidade escolar da rede municipal e ainda fazer um plano de ação para melhorar o desempenho das escolas adotadas.

Ao Portal 6, ela apontou que o que contribuiu para as pontuações provavelmente foram “boas práticas e boa participação dos alunos”, além de professores qualificados e investimento em interpretação de texto e leitura. No entanto, o órgão não realizou uma pesquisa sobre os fatores.

Assim sendo, a Seduc será responsável por parear as instituições de ensino, que irão realizar seis visitas técnicas, momento em que serão implementados as ações para aumentar os índices de alfabetização. Então, ao final do ano, a avaliação será aplicada novamente, constando o sucesso ou falha.

Caso o projeto seja bem-sucedido, a escola bem pontuada receberá o restante do prêmio, enquanto a unidade adotada terá um incentivo de R$ 40 mil. Vale destacar que trata-se da primeira edição da premiação, que deve seguir anualmente.