Último dia para participar de concurso público com mais de 300 vagas e salário de até R$ 3,5 mil

Termina nesta segunda-feira (05) o prazo para se inscrever no concurso público da Prefeitura de Aruanã com 396 vagas, sendo 98 para início imediato e 298 para o preenchimento de cadastro de reserva.

As oportunidades são para diversas funções e destinadas aos candidatos com níveis de escolaridade fundamental, médio e superior.

As inscrições podem ser feitas por meio do site da Itame Consultoria – banca responsável pelo certame. O valor da taxa varia entre R$ 70, R$ 90 e R$ 120, a depender da formação do profissional.

Os candidatos que não dispuserem de acesso à internet podem realizar o preenchimento do formulário indo até a sede da Prefeitura de Aruanã, localizada na Praça Couto Magalhães, no horário das 08h às 11h e das 13h às 17h.

Todos os participantes realizarão provas objetivas, que serão aplicadas no município no dia 20 de agosto. Para alguns cargos, haverá também a prova de redação, de títulos e prática.

As vagas disponíveis são para os cargos de fiscal de vigilância sanitária; professor, assistente administrativo; auxiliar de enfermagem e de ensino; fiscal de obras, posturas e tributos, eletricista de manutenção, auxiliar de serviços gerais; auxiliar de serviços urbanos; mecânico de manutenção; motorista de veículos leves; motorista de veículos pesados e operador de máquinas pesadas.

Os selecionados no processo seletivo receberão uma remuneração de R$ 1.378,15 até R$ 3.595,90 por mês e atuarão em regime de 44 horas semanais.

Mais informações estão disponíveis no edital.