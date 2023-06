Anápolis conta com cerca de 1.800 buracos abertos nas ruas

Cerca de 1.800 buracos atualmente abertos nas ruas de Anápolis. Essa foi a estimativa repassada ao Portal 6 pelo presidente da Agência Reguladora Municipal (ARM), Robson Torres.

Em entrevista à reportagem, ele destacou que a grande quantidade de obras da Saneago acontecendo de forma simultânea na cidade, ao mesmo tempo em que antigos não foram solucionados, contribuiu para o rápido aumento desse número, que chegou a ser pouco mais de 500 no início do ano.

Outro argumento apresentado por Robson foi em relação à quantidade de equipes nas ruas, trabalhando em tapar os buracos.

“Já chegamos a ter cinco equipes dedicadas a este serviço, com uma média de 20 buracos tapados por dia por cada uma delas. Mas hoje são apenas duas trabalhando”, afirmou.

O presidente da ARM também ressaltou que nem mesmo valores expressivos, através de aditivos em contrato, resolverão o problema, caso mais pessoas não sejam deslocadas para agir na empreitada de fechar os buracos já excistentes.

“Caso a Saneago não imponha mais equipes para tentar zerar o déficit, estaremos sempre remando contra a maré, reféns dos buracos”, completou.

Em resposta à solicitação da reportagem, a Saneago disse que “está empreendendo uma força-tarefa para zerar o passivo de reparos no asfalto de Anápolis, por meio de aditivos no contrato” e que o objetivo é zerar tais pendências até o final do mês de julho.

Confira o posicionamento da empresa, na íntegra: