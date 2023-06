Uma idosa confundiu os pedais do carro e invadiu o saguão de uma padaria em Goiânia nesta segunda-feira (5).

Imagens mostram o momento em que o carro da motorista de 70 anos invade a padaria Empório Super Pão às 16h36.

Um homem que pagava as compras no caixa é atingido e arrastado para o fundo da padaria. Clientes e funcionários se assustam com a situação.

No fundo do saguão, uma criança empurra uma mulher ao perceber que o carro avança na direção delas.

Além do homem, uma funcionária da padaria ficou ferida. Segundo os Bombeiros, os dois sofreram escoriações leves e não correm risco de morte.

A motorista afirmou que o carro era novo e se confundiu com os pedais. Ela declarou à Globo que parou na padaria para comprar um doce de amendoim.

A PM informou que as vítimas não representaram contra a idosa.