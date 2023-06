Os goianos que conquistaram fama e ganham dinheiro com humor e memes na internet

Goiás, que já é referência na formação de duplas sertanejas, vem se tornando também o palco de vários influencers e comediantes. Através de parcerias, patrocínios e shows de stand up, aos artistas vivem engajados na carreira e participam frequentemente de programas e podcasts.

Assim, paradigmas antigos de que se tem sucesso no setor cultural apenas no Rio de Janeiro (RJ) ou São Paulo (SP) são os principais desafios dos comediantes. Alguns nomes mais emblemáticos são: Jacques Vanier, Lúcio Sincero, Fidelis Falante e Kiti Moura – que aos poucos têm conquistado espaço nas telinhas dos celulares brasileiros e a maioria já conseguiu a profissionalização.

Entre eles, Jacques Vanier se destaca. Ele conta com quase 5 milhões de seguidores no Instagram e faz humor com temas do cotidiano do interior, bem ao estilo rural. São imitações de “comadres” da roça, mães tradicionais e costumes exóticos da vida no campo.

Já Lúcio Sincero, influenciador morador do Bairro de Lourdes, brinca com temas evangélicos e com imitações. Ele ganhou destaque ao fazer narrações e reconstituições de cenas da série Todo Mundo Odeia o Chris com familiares e amigos e atualmente conta com mais de um milhão de seguidores.

Dentre os personagens de sucesso do humorista, estão a chamada “Cleide”, uma mãe crente ferrenha; o de um vizinho que se incomoda com a música até que percebe que é uma versão gospel e então dança junto; e também imitações do cantor Naldo Benny, em mentiras mirabolantes e muitas vezes participações em histórias bíblicas.

Fidelis Falante também é um comediante goiano de peso, que monta sketches engraçados e personagens variados. Alguns dos vídeos contam com a participação de cantores consagrados, como Zezé de Camargo.

Com mais de 1 milhão de seguidores, ele cresceu na carreira online e chegou à televisão. Agora, apresenta o programa No Balaio, transmitido pela TV Anhanguera aos sábados.

Outro nome de projeção é o de Kiti Moura, que brinca com temas como relações tóxicas, beleza e lifestyle. O humor trespassa diversas questões, muitas vezes terminando no estilo autodepreciativo ou irônico.