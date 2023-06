Preço do litro da gasolina tem diferença de até R$ 1,27 na Grande Goiânia; veja postos mais baratos

Seis dias após a alíquota única para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), a oscilação de preço no litro da gasolina na Grande Goiânia segue gritante.

Considerando o valor entre o posto de combustível mais barato e o mais caro, a variação do produto entre um estabelecimento e outro pode chegar até R$ 1,27. Os dados foram obtidos na plataforma EON, da Secretaria da Economia do Estado de Goiás, na manhã desta terça-feira (06).

Desta maneira, o Portal 6 fez um levantamento com os três postos de combustíveis com os preços mais acessíveis e, por outro lado, os três com valores mais altos.

O litro mais caro foi encontrado no posto Hiper Moreira, localizado na Avenida Perimetral, no Setor Coimbra, em Goiânia. Por lá, o combustível está sendo vendido a R$ 5,74.

Na sequência, aparece o posto Carrefour, da Avenida T9, que fica na Vila Bela, na capital, com o preço de R$ 5,69. Em terceira posição, está o Posto Alencar, que fica na Avenida D, no Setor Marista, com o valor do litro também a R$ 5,69.

Na outra ponta, entre os mais baratos, está o Posto Milão, localizado na Avenida Milão, no Celina Park, onde o litro da gasolina é vendido a R$ 4,47.

Logo em seguida, vem o Postos Dume, da Avenida Dona Quimbita Abrantes, em Aparecida de Goiânia. No estabelecimento, o produto está sendo comercializado a R$ 4,50.

Encerrando a listagem, aparece o Auto Posto, da Avenida Transbrasiliana, que fica no Parque Amazônia, na capital, onde o litro do combustível está a R$ 4,66.