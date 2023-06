Governo de Goiás vai entregar armas para agentes da Guarda Civil Metropolitana

A Prefeitura de Goiânia e o Governo de Goiás estabeleceram um acordo que prevê a entrega de armamento aos agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

O anúncio foi feito na terça-feira (06) durante a inauguração do tiródromo do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), na capital.

De acordo com o governador Ronaldo Caiado (UB), as armas serão distribuídas à GCM dentro dos próximos dias e a expectativa é que o acordo seja estendido a outros municípios do estado.

“Nós vamos fazer um convênio e nos próximos dias transferir armamentos para a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, assim como para outras cidades do interior do Estado de Goiás. Isso é possível porque fizemos uma aquisição e substituímos 100% das armas da Polícia Militar, uniformizando os equipamentos”, disse

Segundo o comandante da GCM, Wellington Paranhos, a previsão é que o acordo forneça aos agentes municipais pistolas calibre 9 milímetros.