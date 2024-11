Efeito Pandemia: Detran faz alerta para 90 mil candidatos a motoristas em Goiás

Candidatos terão até final de dezembro para regularizar processos de habilitação abertos durante a pandemia de Covid-19

Samuel Leão - 26 de novembro de 2024

Detran divulgou o alerta aos candidatos. (Foto: Divulgação/Detran-GO)

Com 94 mil processos pendentes para emitir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) fez um alerta importante para os candidatos. Esses processos de habilitação abertos durante a pandemia, que ainda não foram concluídos, perderão a validade em dezembro deste ano.

Apesar das prorrogações realizadas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) nos últimos anos, o Detran anunciou a ampliação do calendário de provas teóricas e práticas.

Os exames ocorrerão até o dia 23 de dezembro, com pausa nos dias 24 e 25 devido às festas natalinas, sendo retomados de 26 a 30 do mesmo mês. No dia 31 de dezembro, o atendimento estará suspenso.

Para evitar que os candidatos tenham de reiniciar o processo, o órgão reforça a necessidade de dar continuidade às etapas obrigatórias, que incluem exames psicológicos, avaliação médica, cursos teórico e prático, além das respectivas provas. Caso o prazo expire, será necessário iniciar um novo processo sem aproveitamento de taxas ou etapas anteriores.

A Resolução 789/2020 do Contran estabelece que processos de habilitação têm validade de 12 meses, mas a pandemia levou à publicação de diversas prorrogações.

Entre 2020 e 2023, 94.133 processos tiveram o prazo estendido. Com a Deliberação 271/2023, todos os processos ativos até 31 de dezembro de 2023 foram dilatados para o fim de 2024. O Detran reforça que as habilitações devem ser emitidas até essa data para evitar a perda definitiva.

Candidatos que têm dúvidas sobre o andamento dos processos podem acessar informações detalhadas no Portal Expresso ou no site oficial do Detran. A consulta deve ser feita na seção “Consultar Renach”, onde é possível verificar a validade e o status de cada etapa do processo.