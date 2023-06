Restaurantes e cafeterias divulgam programação especial para o Dia dos Namorados em Anápolis

Paciência aos solteiros, mas o mês de junho é sim dos namorados! Com o dia 12 chegando, vários casais já buscam opções de locais românticos, seja para um jantar ou algo mais leve.

Em Anápolis, diversos cafés, restaurantes e bistrôs já se preparam para a data mais romântica do ano, com decorações e cardápios diferenciados para acenderem a chama da paixão.

Assim, o Portal 6 separou alguns desses estabelecimentos que já possuem programação confirmada, para facilitar na hora da escolha.

1. Rosa Café

Um dos mais conceituados bistrôs da cidade, o Rosa Café já está a todo vapor com a programação de Dia dos Namorados. Desde este último sábado (03), os casais podem aproveitar um cardápio feito especialmente para eles.

Para os apaixonados, o menu sazonal inclui um welcome com pipoca de pistache e espumante rosê, seguido por demais bebidas, incluindo suco de frutas vermelhas, cappuccino ou café. Tudo isso, acompanhado por uma cesta repleta de quitandas, além de frutas vermelhas com waffle e geleia, mini tapiocas de frango cremoso e ovos com bacon.

A experiência ainda acompanha um bolo de chocolate recheado como sobremesa, saindo por R$ 150 o casal, e irá até o dia 13 deste mês.

2. Cerveza Heights

Com um clima bem intimista, o gastrobar Cerveza Heights trará uma noite única para os apaixonados.

Na segunda-feira (12), a programação da casa será diferente, ofertando ao casal, pelo valor de R$ 150, uma experiência que conta com entrada, prato principal e sobremesa, com água e refrigerantes já inclusos.

Os pombinhos poderão aproveitar opções como picanha acebolada, contrafilé com creme de queijo e tilápia grelhada, podendo também escolher os acompanhamentos. Para realizar reservas, o Instagram do local é o @cervezaheights_.

3. Mocellin Wine & Beer Bar

O Restaurante Mocellin, especializado em comida italiana, também entrará no espírito do romance.

No dia 10 deste mês, o estabelecimento terá uma programação exclusiva, contando com uma experiência culinária que incluiu entrada, prato principal a escolha do casal, e sobremesa, além de uma garrafa de vinho para acompanhar.

Com muito romance, a noite fica no valor de R$ 210 por casal. O instgram do local para realizar as reservas é o @mocellin.bar.

4. O Butiquim

Para celebrar a data, o Butiquim também estará com uma programação especial para os casais, nesta segunda-feira (12).

Com uma decoração personalizada em todas as mesas e música ao vivo com a banda Gênesis, o bar e restaurante ofertará um buffet completo, com direito a sushi e sobremesa para os namorados.

As reservas já estão disponíveis a partir de R$ 170 por casal, apenas com as bebidas sendo pagas à parte. Para confirmar presença e ver demais informações, o Instagram da casa é @obutiquimanapolis.

5. Chez41 Restaurante

Localizado no Setor Central, o Chez41 Restaurante também divulgou a programação especial para o Dia dos Namorados, contando com um atendimento diferenciado nos dias 09, 10 e 12 de junho, das 20h às 22h.

O restaurante será decorado a fim de proporcionar um aspecto mais romântico e intimista, acompanhado de um quarteto de cordas para aumentar ainda mais o clima.

Serão oferecidas duas opções ao casal, com cada parte podendo escolher a que preferir. A primeira será uma sequência de fondues, um de queijo coberto com parmesão e acompanhado de batata, brócolis, camarão empanado, linguiça frita e o outro servirá como sobremesa, sendo de chocolate e acompanhado de frutas.

A segunda opção é uma refeição em três etapas, começando com salada mediterrânea, passando por uma borboleta de filé mignon ao molho de vinho com risoto de parmesão e, finalmente, tartelete de morango como sobremesa.

O valor foi definido como R$ 155 por pessoa, sendo necessário realizar as reservas pelo Whatsapp (62) 98302-0041.

6. Tio do Crepe

Para quem não abre mão de um encontro mais reservado e romântico, o Tio do Crepe estará com uma programação especial no Dia dos Namorados.

Em um ambiente que lembra os ares da Itália, o casal terá a experiência iniciada com um Croque Monsieur acompanhado por uma salada, Em seguida, poderá escolher entre um filé mignon tornedoro à la Oswaldo Aranha ou salmão ao molho de camarão, encerrando a noite com o tradicional mil folhas.

A noite fica no valor de R$ 300, com metade do valor antecipado. Para reservas e mais informações, o Instagram do local é @tiodocrepe.

Bônus – Brick House Club

Para os solteiros não ficarem jogados às traças, o Portal 6 também separou uma opção perfeita para que ninguém fique em casa sozinho se lamentando.

Acontece que o Brick House terá uma festa especial para esse público neste domingo (11), a partir das 21h. O evento contará com a presença de Demik e Lagoa para agitarem no funk e a dupla 2gether para sacudir no eletrônico.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente no espaço físico, sendo R$ 30 para os homens e R$ 20 para o público feminino.