Saiba quais são os destinos praianos mais baratos saindo do Aeroporto de Goiânia para feriado de 07 de setembro

Quem mora em Goiás e não teve tempo para se organizar e viajar para o litoral neste Corpus Christi, celebrado na quinta-feira (08), pode estar se lamentando pela oportunidade perdida.

No entanto, já de olho no próximo feriado estendido, o Portal 6 listou alguns dos destinos mais baratos saindo do Aeroporto de Goiânia para o feriado prolongado da Independência do Brasil, no dia 07 de setembro.

Os dados foram compilados do site Decolar.com, por volta das 14h desta terça-feira (06), de passagens de ida e volta. Vale destacar que não foram computados as taxas e encargos no cálculo.

Em 6º lugar, a GOL está oferecendo um voo para o Rio de Janeiro (RJ) por R$ 1.164. Na sequência, aparece Salvador (BA), em viagem ofertada pela Latam, custando R$ 1.151.

Também pela Latam, João Pessoa (PB) e Porto Alegre (RS) aparecem em seguida, com preços no valor de R$ 1.140 e R$ 1.116, respectivamente.

Abrindo o pódio, Porto Seguro (BA) é mais um destino oferecido pela Latam por um valor mais em conta, na casa de R$ 1.038.

Na 2ª colocação, o voo para Florianópolis, ofertado pela GOL, está sendo comercializado pelo preço de R$ 986.

E finalizando a lista, o lugar praiano mais barato para se viajar, saindo de Goiânia, neste 07 de setembro, é a cidade de Vitória (ES), pela bagatela de R$ 919.