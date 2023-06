Veja o que abre e fecha na Grande Goiânia durante o feriado de Corpus Christi

A chegada do feriado de Corpus Christi, que acontece nesta quinta-feira (08), vai alterar o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos na Grande Goiânia.

Durante a data, grande parte das repartições públicas ficarão fechadas e retornarão com as atividades normais na segunda-feira (12).

Em contrapartida, outros lugares, como shoppings, Região da 44 continuarão abertos ao longo do dia, mas com horários especiais.

Veja os horários de funcionamento de alguns estabelecimentos na Grande Goiânia durante o feriado de Corpus Christi

Correios

Ao longo da quinta-feira (08), as agências dos Correios estarão fechadas. O atendimento retornará normalmente na sexta-feira (09), a partir das 08h.

No entanto, para os clientes que necessitarem de atendimento, o pós-vendas da Central de Atendimento dos Correios (CAC) estará disponível por meio do site da instituição, no chat dos correios ou pelos telefones 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 30030100.

O horário de atendimento desses canais ocorre 24h por dia, 07 dias por semana.

Vapt Vupt

Ao longo da quinta-feira (08), todas as unidades do Vapt Vupt, na capital e interior, estarão com os atendimentos suspensos – que serão retomados apenas na segunda-feira (12), em horário normal.

Ceasa

As Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa Goiás) estarão funcionando apenas na sexta-feira (09) e no sábado (10), das 04h às 14h. Os serviços administrativos estarão suspensos a partir de quinta-feira, retornando ao normal na segunda-feira (12).

Detran

Todas as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) de todo o estado estarão fechadas ao longo do feriado.

No entanto, alguns serviços podem ser realizados pelo site do Detran-GO ou pelo aplicativo Detran GO ON, disponível nas versões para Android e iOS.

Procon

Tanto na quinta-feira quanto na sexta, não haverá expediente na sede do Procon Goiás. Os consumidores que quiserem registrar reclamações poderão fazê-las por meio do site proconweb.ssp.go.gov.br. As atividades serão retomadas na segunda-feira.

Bancos

A Associação de Bancos (Asban) estará fechada durante o feriado. O retorno do atendimento acontecerá na sexta-feira (09).

AGR

A Agência Goiana de Regulação (AGR) continuará com o atendimento aos consumidores de energia e de saneamento básico, bem como do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, durante todo o feriado.

Além disso, a Ouvidoria Setorial também estará recebendo as manifestações dos usuários pelos canais digitais, no WhatsApp 62 98480 7353, por e-mail ([email protected]) e por formulário no site da agência (agr.go.gov.br/ouvidoria).

Saneago



Durante o feriado, equipes da Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago) seguirão realizando trabalhos operacionais nos sistemas de água e esgoto.

O atendimento ao cliente para informar vazamentos, consultar faturas, entre outros, poderá ser feito por meio da Central 0800 645 0115, do WhatsApp (62) 3269-9115 ou pelo chat on-line presente no site www.saneago.com.br.

Região da 44

Durante o feriado, a região da 44 funcionará das 07h às 16h. Já na sexta-feira (09), o horário de funcionamento será das 07h às 18h e, no sábado, das 07h às 17h.

Supermercados

Os supermercados seguirão funcionando normalmente durante o feriado de Corpus Christi, conforme anunciado pela Associação Goiana de Supermercados (Agos).

No entanto, de acordo com o Agos, alguns comércios seguirão o horário de domingo, abrindo mais tarde, das 08h às 20h.

Shoppings

Araguaia Shopping: Ao longo da data, as lojas e quiosques do Araguaia Shopping estarão funcionando das 08h30 às 20h30. Já a praça de alimentação estará aberta das 10h às 22h.

Goiânia Shopping: A praça de alimentação do Goiânia Shopping, juntamente com as lojas e quiosques do local, funcionará das 10h às 22h. Enquanto isso, os restaurantes terão atendimento das 11h30 às 23h.

Flamboyant Shopping: As lojas e quiosques e a praça de alimentação do Flamboyant Shopping funcionarão em horário facultativo, das 10h às 22h.

Buriti Shopping: Todas as áreas do estabelecimento estarão funcionando, das 10h às 22h.

Passeio das Águas Shopping: Lojas, quiosques e praça de alimentação do Passeio das águas Shopping estarão abertas das 10h às 22h. Já os restaurantes estarão abertos das 11h30 às 23h.

Shopping Bougainville: Durante o feriado, as lojas e quiosques funcionarão das 14h às 20h, mas de forma facultativa. Já a praça de alimentação, ficará aberta das 12h às 22h.

Shopping Estação: As lojas e quiosques do Shopping Estação estarão abertas das 09h às 17h. Já a praça de alimentação funcionará das 10h às 22h.