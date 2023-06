Comprar imóvel na planta é um bom investimento em Goiânia?

A aquisição de um imóvel na planta é um bom negócio em Goiânia? A resposta é sim. Segundo o Índice Fipe ZAP+, quem comprou um apartamento na planta na capital goiana em maio do ano passado já teve um ganho médio de 17,1%, contra uma inflação (IPCA) acumulada de 5,1% nos últimos 12 meses. Em alguns casos, a depender do tipo do imóvel e sua localização em Goiânia, essa valorização é ainda maior.

É o caso, por exemplo, do empreendimento Terrazo Vista Bueno, da Vega Incorporações. Lançado no segundo semestre de 2019, o valor médio do metro quadrado aumentou de R$ 4.302 para R$ 6.885, uma alta de 60% no período, bem acima da inflação. E quanto mais a construção avança, maior tende a ser a valorização. No caso deste empreendimento da Vega, somente neste ano (de janeiro a maio) já houve uma alta de 13% no valor médio do metro quadrado.

“Os imóveis com metragens menores, compactos e em regiões em expansão e pouco exploradas têm o maior potencial de valorização. São exemplos os bairros Sudoeste, Jardim América, Serrinha e os da região Noroeste”, aponta Caio Diniz Lopes, gestor comercial da Vega Incorporações.

A valorização do imóvel em Goiânia é três vezes maior que a média em 50 maiores cidades brasileiras pesquisadas pelo Índice Fipe ZAP+. Neste ano, de janeiro a abril, a alta no preço médio nacional foi de 1,5%. Na capital goiana, de 5,1%. Ao se considerar os últimos 12 meses, a valorização do imóvel em Goiânia é a maior entre todos os municípios pesquisados: 17,2%, contra a média nacional de 5,6%.

Preços

Apesar desta valorização, o preço médio do metro quadrado em Goiânia (R$ 6,5 mil) continua bem abaixo da média das 50 maiores cidades pesquisadas (R$ 8,4 mil). Entre as capitais, é o quinto menor. Isto demonstra o forte potencial de valorização que ainda há para os imóveis na capital goiana, garantindo ganhos maiores no futuro aos investidores, especialmente na aquisição de apartamentos na planta.

O preço mais acessível está relacionado à disponibilidade de terrenos e ao alto índice de verticalização. Entretanto, Caio Diniz acredita que os valores devem subir com a alteração do Plano Diretor de Goiânia. “O mercado goianiense tem como principais vantagens para os investidores uma maior rentabilidade no aluguel e grande potencial de valorização dos apartamentos”, diz o gestor comercial.

Em alguns casos, além de comprar na planta, o cliente pode realizar o financiamento nesta fase. Isso pode resultar em economia de custos ao longo do tempo, tornando o financiamento uma opção atraente. “Ao contratar um financiamento bancário, adquire-se, compulsoriamente, a proteção de leis e regulamentos que visam garantir a segurança do processo. Essa opção inclui a análise detalhada do contrato, registro do imóvel no nome do comprador e proteção contra fraudes”, explica Caio Diniz Lopes.