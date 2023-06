De acordo com estudos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 72% dos brasileiros sofrem de doenças relacionadas ao sono, como a famosa insônia. Dia após dia, mais pessoas enfrentam desafios para ter uma noite de sono perfeita, mas o que poucos sabem é que existem truques eficazes para isso. Lavar as almofadas é uma dessas saídas!

A boa higiene da cama é fundamental para uma boa noite de sono. E isso engloba desde lençóis, cobertores, fronhas e travesseiros.

Aliás, fazer essa limpeza tanto das almofadas quanto dos travesseiros pode ajudar também a evitar problemas respiratórios.

Desta forma, você pode não apenas dormir melhor, mas também acabar com dores indesejadas no pescoço, acne inesperada ou reações alérgicas desnecessárias.

Esta é a frequência correta com que as almofadas devem ser lavadas:

Essencialmente, você vai identificar quando elas devem ser lavadas. Por exemplo, quando começar a te causar dor no pescoço ou nas costas, ou porque simplesmente não consegue encontrar a posição certa para dormir.

Além disso, outros fatores que determinam isso podem ser o odor e manchas amarelas.

Todavia, os especialistas recomendam lavar as almofadas a cada três meses, assim você garantirá seu conforto e que eles estejam livres de alérgenos.

Além disso, os técnicos garantem que deve haver uma troca regular desses travesseiros a cada dois anos.

Como limpar as almofadas?

Antes de qualquer coisa, leia a etiqueta do seu item e certifique-se quaisquer recomendações do fabricante.

Bastante, as almofadas podem ser lavadas na máquina de lavar, principalmente se forem preenchidas com espuma simples, fibra acrílica ou fibra natural.

No geral, nossa recomendação é que você use água fria, no ciclo de lavagem suave. Depois de lavar é importante que deixe secar bem para evitar odores desagradáveis.

Por fim, outro truque para manter a sua almofada higienizada é deixá-la arejar de vez em quando ou colocá-la na máquina de secar, pois o calor ajuda a exterminar os germes e bactérias.

