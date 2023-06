Homem divide opiniões ao compartilhar o a decisão que tomou após se separar da esposa

Um homem dividiu opiniões na internet depois de ter tomado uma atitude atípica no fim do casamento. Com uma marreta na mão, o desfecho da relação foi um tanto chamativa.

Sem ser identificado, o antigo casado é flagrado quebrando todas as paredes da casa que morou com a família. Segundo ele, o imóvel teria sido construído no lote dos pais da parceira.

“Eles me expulsaram, mas estou levando a casa que fiz (não construam na casa dos sogros)”, disse no vídeo, que viralizou no TikTok.

O caso tomou uma enorme proporção e os usuários da plataforma ficaram divididos. Enquanto uns acreditavam ser a atitude mais justa, outros encararam como ingratidão.

“Se o local foi servido como moradia por anos, cedido pelos sogros ainda, não custa nada deixar para a família que tanto te acolheu”, disse uma pessoa.

“Faria o mesmo! Se eu construí e eu fui mandado embora, ninguém irá morar também”, disse outro usuário, rancoroso.

