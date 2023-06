Se você estiver há anos solteiro e está procurando alguém para ser seu par romântico, pode ser que alguns hábitos seus estejam te sabotando.

Nessas horas, costumamos não enxergar isso, porque tendemos querer ver o problema apenas do outro.

6 erros que quem está procurando alguém para conhecer não deve cometer:

1. Pular de cabeça

Começando nossa lista, agir por impulso é um grande erro, já que faz essas pessoas apostarem suas expectativas nos outros, sem nem conhecê-los direito.

Sendo assim, ele pode acabar se embaraçando em um tipo de gente que não vale a pena ter um mínimo de envolvimento se quer.

2. Se emocionar

É claro que se emocionar também é um erro, já que na maioria das vezes o solteiro mergulha fundo em uma piscina rasa.

Em outras palavras, ele vai acabar quebrando a cara já que fica gostando de pessoas que não querem nada além de uma noite.

3. Ser inconveniente

Sabe aquele solteiro chato que fica no pé de qualquer um, mandando várias mensagens, forçando situações e insistindo para rolar alguma coisa?

Pois bem, aquele que age assim com certeza está dando um tiro no próprio pé, já que esse é um grande erro e ninguém quer se envolver com uma pessoa assim.

4. Não se valorizar

É óbvio que se humilhar não vai garantir um namoro com ninguém.

Basicamente, esse erro aqui é cometido por aqueles solteiros extremamente desesperados que acabam não se valorizando, suplicando para ter atenção de outras pessoas.

5. Se enganar

Sem sombra de dúvidas mentir para si mesmo é um erro tremendo!

Isso porque, nesse caso, aqui o solteiro tenta dizer para si mesmo inverdades para tentar alimentar seu ego e acreditar em coisas que não existem.

6. Achar que só assim será feliz

Por fim, um erro tremendo dos solteiros é achar que apenas ao lado de alguém eles serão felizes e finalmente encontraram a paz e o conforto que sempre quiseram.

A real é que para conseguir encontrar um amor é necessário elevar sua auto-estima e se valorizar.

