Bluefit vai investir R$ 5 milhões em nova academia e promete gerar empregos em Goiânia

Uma das maiores redes de academias do Centro-Oeste se prepara para abrir uma nova unidade localizada no Setor Jardim Goiás, em Goiânia. A instalação do 11º ponto no estado terá um investimento de R$ 5 milhões.

O espaço para atividades físicas será de 2 mil m², no prédio Brookfield Towers, o que torna a unidade a maior até o momento. “A companhia está feliz com a expansão contínua no estado e, também, por todo Brasil, por meio da implantação de unidades próprias e franqueadas”, disse o diretor de implantação da Bluefit, Gabriel Barros.

No país, a rede possui 130 unidades e oferece planos mensais de R$ 49,90 a R$ 149,90. Para aqueles que têm interesse em contratar um pacote no novo ponto, os valores de pré-venda são de R$ 9,90 no primeiro mês, com direito a todas as mais de 30 aulas coletivas, toda a estrutura da academia e sem restrição de horários.

Vale ressaltar que já existe um local que funciona 24h, no Setor Bueno, e a nova unidade será a segunda da capital. Assim, a expectativa é de que a novidade gere empregos diretos e indiretos.

“Agora, o objetivo é continuar oferecendo, ao maior número de goianos, um serviço premium por um preço justo e acessível. Afinal, a Bluefit trabalha para entregar aos alunos um ambiente completo e amplo, com equipamentos de última geração, tudo estudado e desenvolvido para melhor atender o público”, afirmou Gabriel.