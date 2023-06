Pitty anuncia show em Goiânia para comemorar 20 anos de ‘Admirável Chip Novo’

A famosa cantora de rock baiana Priscilla Novaes Leone, mais conhecida como Pitty, confirmou através do próprio site oficial um show em Goiânia. A apresentação está marcada para o dia 07 de outubro.

O espetáculo faz parte da turnê de 20 anos do álbum Admirável Chip Novo, intitulada ACNXX. O disco foi a estreia da cantora e foi lançado em 2003, por uma gravadora independente, fazendo sucesso em todo o país.

Alguns dos hits da obra são as músicas “Admirável Chip Novo”, que dá nome ao álbum, “Teto de Vidro” e “Equalize”. A composição ainda terminou o ano sendo nomeado Disco de Platina, totalizando 250 mil cópias vendidas.

Diversos temas abordados pela cantora ganharam ainda mais projeção com o passar do tempo e o advento das redes sociais. Algumas delas são o feminismo, o respeito à diversidade e o excesso do culto à imagem e controle da mídia.

Por enquanto, os fãs terão que segurar a expectativa pois ainda não foi aberta a venda dos ingressos. O local também ainda será definido.