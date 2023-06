Saiba como comprar presente para o Dia dos Namorados pela metade do preço, em Anápolis

O dia dos namorados já está chegando e muitos casais já têm planos prontos. Ainda assim, uma grande maioria procura opções, em especial alternativas econômicas para agradar o “mozão” sem apertar demais os bolsos.

Pensando nisso, o Portal 6 preparou uma lista de opções mais baratas para fazer em Anápolis, usando dados de uma pesquisa divulgada pelo Procon. O levantamento foi realizado entre os dias 29 e 31 de maio em 18 estabelecimentos da cidade.

Algumas opções recorrentes são flores, perfumes, relógios, jantares e cestas de petiscos. Quanto ao primeiro item, a variação foi de 50% – com os vasos de orquídea mais caros batendo R$ 150 nas floriculturas Puro Love e Floratta, e os mais baratos em R$ 100, encontrados na Chuva de Ouro.

Já o botão de rosa solitário, apesar de ter um preço mais baixo, teve uma variação proporcionalmente maior. O mais barato pode ser comprado por R$ 10 na Narita, Chuva de Ouro e Puro Love, enquanto o mais caro está em R$ 20, na Floratta.

No caso dos perfumes, a variação média ficou em 2%, de modo que não há grande diferença entre os locais de venda. Entretanto, uma exceção foi o caso do francês La Vie Est Belle Oui (30ml), que foi encontrado tanto por R$ 351, na loja Importados Finos, quanto por R$ 429,90, na Riachuelo.

Para o caso dos relógios as, opções femininas podem ser encontradas por R$ 100, na Isa Joia, e por R$ 265,65, na Omega do Balão. Os masculinos também apresentaram variação significativa, sendo que a Isa Joia oferece a opção mais barata, por R$ 120 e a mais cara é encontrada na Omega do Balão novamente, por R$ 264,26.

Já a cesta de petisco mais cara sai por R$ 280, na Narita, enquanto a mais barata está R$ 150, na Chuva de Ouro, assim como na Floratta.

Para conferir em detalhes quais são os estabelecimentos pesquisados e os respectivos preços, acesse aqui a lista feita pelos agentes do Procon Anápolis e garanta a melhor opção em custo-benefício.