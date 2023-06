Senac está ofertando curso gratuito para ajudar mulheres a empreenderem em Anápolis

Visando estimular a população feminina no mercado de trabalho, especialmente como donas do próprio negócio, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está ofertando vagas para a capacitação profissional de mulheres em Anápolis. O número é limitado.

Para se qualificar, as interessadas devem ter a partir de 16 anos e renda familiar de até dois salários mínimos per capita. As pessoas interessadas ganharão vale-transporte durante o período do curso – cuja recarga deverá ser feita no Terminal da Urban.

As oportunidades são para o curso de custos e formação de preço, atributos vitais na elaboração de qualquer projeto comercial.

As aulas serão presenciais e terão a carga horária de 20 horas, com certificado credenciado pelo Ministério da Educação (MEC) após a conclusão.

O período do curso será o dia 15 de junho até o dia 29, às terças e quintas-feiras, de 13h30 até 17h30.

Para confirmar a presença, é necessário enviar uma mensagem no Whatsapp (62) 3902-1300, estando em posse do RG, CPF e comprovante de endereço.