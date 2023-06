Jovem não sabe se vai perdoar a sogra e a cunhada após ser revelado o que elas faziam escondido

Uma jovem descobriu um segredo inimaginável sobre a sogra e a cunhada. O caso viralizou na internet e ela explicou que não sabe como perdoar a enorme traição.

Emma, identificada no TikTok como @mingus.mingus, contou que tinha um namoro estável até descobrir que as familiares do parceiro tinham um afeto atípico com o rapaz.

“Eu percebi que meu ex me traiu com a própria mãe dele e isso é algo pelo qual eu provavelmente deveria fazer terapia e não algo que eu deveria falar sobre aqui”, comentou em um vídeo publicado no TikTok.

Sem imaginar o alcance que teria, ela apenas mencionou que o companheiro tinha relações íntimas com as duas familiares mais próximas dentro de casa.

No entanto, o vídeo viralizou e alcançou mais de 5 milhões de visualizações. Então, Emma decidiu apagar o conteúdo e continuar em silêncio sobre o assunto.

Acontece que os internautas ficaram muito curiosos e começaram a comentar nos outros vídeos da garota, pedindo mais informações sobre o caso de incesto.

“Por favor, nos diga que ela é madrasta dele e a garota é meia-irmã! Seria menos nojento”, disse uma usuária da plataforma de vídeos.