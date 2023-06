Projeto de Lei quer mudar nome de cidade goiana e moradores podem opinar sobre alteração

Um Projeto de Lei que está em tramitação na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) propõe mudar o nome de Aparecida de Goiânia para apenas Aparecida. Os aparecidenses terão a chance de concordar ou discordar da proposta de alteração.

Conforme anunciado pela Câmara Municipal, os moradores da cidade serão consultados por meio de audiências públicas e enquetes. No entanto, ainda não há uma previsão de quando essas pesquisas de opinião serão realizadas.

De autoria do deputado estadual Paulo Cezar Martins (PL), a matéria foi apresentada em maio de 2022 e já chegou na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ).

Na justificativa, o parlamentar argumentou que o nome escolhido para a cidade não possui uma identificação própria, uma vez que remete a capital do estado.

“Não obstante, esse último nome não é consenso entre os moradores do município, visto que proporciona uma identificação com Goiânia, impedindo a cidade de Aparecida de ter sua própria identidade”, diz.

Ao ser consultado sobre a proposta, o presidente da Câmara Municipal, André Fortaleza (MDB), demonstrou interesse em iniciar um debate sobre o assunto com a convocação de um plebiscito.

Todavia, o parlamentar decidiu abandonar a ideia após escutar alguns argumentos contrários apresentados pela Câmara de Aparecida de Goiânia.

Apesar da desistência, André ressaltou que a decisão sobre a alteração no nome do município deve ser debatida juntamente com os cidadãos de Aparecida. Segundo ele, a alteração seria algo drástico, mas que serviria para dar a visibilidade merecida pelo município.