Três mulheres morrem em grave acidente entre dois carros e um caminhão na BR-153

Três mulheres, de 27, 34 e 37 anos, morreram em um grave acidente de trânsito envolvendo dois carros e um caminhão na BR-153, na altura do KM 251, em São Luiz do Norte. O caso aconteceu no final da tarde desta sexta-feira (09).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incidente ocorreu após um carro, tipo Nissan Versa, que seguia no sentido sul, tentar fazer uma ultrapassagem em local permitido.

No entanto, com receio de não conseguir realizar a manobra, a condutora do Versa tentou retornar com o veículo, mas acabou colidindo lateralmente com o outro veículo, que foi parar no acostamento.

Devido ao impacto, o Nissan acabou invadindo a pista contrária e, posteriormente, bateu em um caminhão que trafegava no sentido oposto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, duas das vítimas fatais, que estavam no Versa, ocupavam a parte da frente do veículo e acabaram ficando presas nas ferragens do automóvel. Ambas morreram no local.

A terceira mulher, que também trafegava no mesmo carro, foi encontrada com alguns ferimentos e chegou a ser encaminhada para uma unidade de saúde do município, mas não resistiu.

Além delas, o motorista do caminhão e outras quatro pessoas, que estavam dentro do GM Celta atingido durante a ultrapassagem, também foram atingidas, mas não se feriram.

Os corpos das duas vítimas que morreram no local foram desencarcerados das ferragens do automóvel, e o Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para fazer a retirada.

A rodovia ficou parcialmente interditada das 18h45 até às 23h50.