Alerta do Governo de Goiás para todos os motoristas que fizeram o parcelamento do IPVA

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é um velho conhecido dos motoristas, que precisam sempre estar atentos aos prazos de pagamento.

Desde o ano passado, o Governo de Goiás colocou em vigor um programa de parcelamento do imposto e, a partir desta segunda-feira (12), terão início os pagamentos das parcelas referentes ao mês de junho.

O vencimento dessa sexta parcela começa pelas placas de final 1 (12/06), seguido das de final 2 (13/06), 3 (14/06), 4 (15/06), 5 (16/06), 6 (19/06), 7 (20/06), 8 (21/06) e final 9 (22/06).

Os automóveis que a placa termina com 0 são os últimos e, nesse caso, os proprietários têm até o dia 23 de junho para efetuar o pagamento.

Vale ressaltar que, de acordo com as normas vigentes em Goiás, os veículos a partir de 15 anos são isentos, assim como pessoas com deficiência (PCD), ônibus ou micro-ônibus de passageiro de turismo ou escolar, além de veículos novos no ano da aquisição, adquiridos em concessionária goiana.