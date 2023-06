“Só peço Justiça”: moradora de Anápolis quebra o silêncio e viraliza com relato tocante

Após uma sequência de eventos traumáticos, uma mãe de Anápolis conseguiu recuperar os filhos com a ajuda da Companhia de Policiamento Especializado (CPE).

Jessica Lorraine fez uso das redes sociais para compartilhar a triste história de como ela foi enganada e agredida na frente dos dois filhinhos, que acabaram sendo levados para longe.

O caso viralizou e tem tomado grandes proporções nas últimas horas, a ponto de uma corrente de apoio ter sido formada para dar suporte e motivação à ela.

No relato, a vítima explicou que sofria com agressões e ameaças desde a época de casada, mas que o pior aconteceu agora, já separada do ex-marido.

Segundo ela, o ex-cônjuge e a atual companheira dele entraram em contato pedindo para buscar os meninos, ainda que em um final de semana que não estava reservado para isso.

Sem querer privar as crianças do contato com o pai, Jessica permitiu o encontro. Contudo, a justificativa de ver os garotos era apenas uma armação, já que o ex e a parceira se juntaram e começaram a agredi-la na frente das crianças.

“Ele ficava gritando para ela me bater mais, porque ele estava armado e não podia”, contou.

A cena de violência foi toda gravada e, após o episódio, os pequenos ainda foram levados embora pela dupla. Porém, a CPE logo os localizou e mediou o reencontro com a mãe.

Já os agressores foram encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC), no Centro de Anápolis, para responder sobre o caso.

“Eu só peço que à justiça seja feita”, clamou Jessica.