Anápolis receberá exposição ‘A Aviação no Coração do Brasil’, no aeroporto municipal

Para a alegria dos amantes da aviação, Anápolis irá receber uma exposição voltada para o tema sediada no aeroporto de Anápolis, na tradicional Casa JK. Evento, que é gratuito, ocorrerá entre os dias 12 e 16 de junho, aberto das 08h às 16h.

Intitulada “A Aviação no Coração do Brasil”, a exposição deverá trazer réplicas e aeromodelos, registros históricos e detalhes sobre como as atividades civil e militares se desenvolveram no Centro-Oeste.

O evento será organizado pelo Instituto Jan Magalinski, em parceria com a AeroSpaceGyn, uma empresa que faz divulgação científica por meio de exposições itinerantes, cujo tema central é a exploração do espaço pelo homem.

Construído em 1935, o aeroporto de Anápolis foi, por muito tempo, o principal da região. Ligando Goiás ao resto do país, o local já chegou a contar 40 voos diários. O evento terá visitas guiadas, de maneira prática e interativa, permitindo que os visitantes tenham contato direto com os elementos da exposição.

Muito conhecido por ter sido o local onde Juscelino Kubitschek assinou a construção de Brasília. A proposta tomou corpo e, algum tempo depois, se concretizou na capital nacional. Esta e várias outras histórias serão resgatadas por especialistas durante a exposição, eles guiarão e enriquecerão o passeio com dados e informações científicas.

Ao Portal 6, o historiador Jairo Leite relatou que, apesar da construção do aeroporto ter marcado oficialmente o início da aviação no município, a cidade já havia tido algumas experiências graças ao Correio Aéreo Nacional (CAN), vindo em 1931.

“Anápolis, que nunca tinha visto um avião na vida, se deparou com um pousando em uma região de pasto, que gerou uma baita correria. Relatos da época contam que a garotada chegou a abandonar a escola correndo, só para ter a chance de presenciar”, detalhou Jairo.