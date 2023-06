Mais de 570 mil famílias podem pagar conta de energia até 65% mais barata em Goiás; veja quem tem direito

Um total de 572 mil famílias de Goiás estão aptas para se cadastrar no Programa Tarifa Social de Energia Elétrica – projeto que concede descontos de até 65% nas contas de energia.

De acordo com a Equatorial Energia, as cidades com o maior número de clientes não inscritos são de Goiânia, Águas Lindas de Goiás, Aparecida de Goiânia, Luziânia, Anápolis, Rio Verde e Valparaíso de Goiás.

Para solicitar a participação no programa, os interessados devem fazer o cadastro em qualquer uma das agências da distribuidora no estado ou pelo número 0800 062 0196.

Entre os requisitos para solicitar o benefício, estão: ter cadastro atualizado no CadÚnico e na instituição de energia, além de ter renda familiar mensal, por pessoa, menor ou igual a meio salário mínimo nacional.

Além disso, também podem participar idosos com 65 anos ou mais, pessoas com deficiência física, que recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC); ou família inscrita no CadÚnico com renda mensal de até três salários mínimos, que tenha membro portador de doença ou deficiência.

Famílias indígenas e quilombolas inscritas no CadÚnico também podem ser incluídas no programa e receberem descontos de 100% até o limite de consumo de 50 kWh/mês; de 40% para consumo a partir de 51 kWh/mês; e de 10% para consumo de 101 kWh a 220 kWh.

Já para o público geral que consome até 30 kWh, os descontos na conta de energia variam conforme a quantidade de quilowatts/hora. No caso de 30 kWh, a redução é de 65%. De 31 a 100 kWh/ mês, o valor fica 40% menor; de 101 kWh a 220 kWh, a redução é de 10%.