Revelado para que serve o buraco na tampa dos copos do McDonald’s; poucas pessoas sabiam

Você já se perguntou para que serve o buraco na tampa dos copos do McDonald’s? Com certeza aquelas circunferências possuem uma utilidade que muita gente ainda não sabe.

Bom, a verdade é que existem muitos segredos e códigos espalhados por todos os lugares e, raramente, nos atentamos. Neste caso das tampas dos copos também não é diferente.

Se reparar bem, ao lado das esferas existem algumas palavras, como Diet, Tea, Zero e Other. Essas palavras servem para identificar quais bebidas foram despejadas nas embalagens.

Com isso, é possível distinguir se é um refrigerante Diet ou zero açúcar, um chá ou alguma outra bebida, para facilitar na hora de entregar ao cliente, seja no Drive-Thru ou em atendimentos nas lojas físicas.

Mas não pense que os mistérios já foram todos solucionados.

Existe ainda um código interno entre os profissionais também.

Já que procurar cada nome, ao lado das esferas, seria muito trabalhoso durante o expediente, os atendentes criaram um método para facilitar um pouco a marcação.

No Reddit, um trabalhador da rede de fast-food explicou que, ao invés de tentar identificar corretamente qual o nome de cada bolinha, eles apenas aperta um botão, na tampa dos copos do McDonald’s, para refrigerante Diet e dois botões para os sem açúcar.

Independente do botão escolhido, o profissional adiantou que o que realmente vale como identificação é a quantidade de esferas pressionadas na embalagem.

“É apenas mais rápido apertar botões aleatórios do que gastar tempo para realmente encontrar o botão de diet em cada tampa, eu acho”, confessou o atendente de uma das unidades do McDonald’s.

Curiosidade

Inclusive, você sabia que o McDonald’s possui, atualmente, 39 mil restaurantes em mais de 119 países ao redor do mundo todo. Com isso, cerca de 70 milhões de pessoas são atendidas diariamente.

Uma métrica ainda revelou que, a cada minuto, são vendidos cerca de 4 mil hamburguers pelo planeta, e mil desses são o carro-chefe da lanchonete, o Big Mac.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades em tempo real!