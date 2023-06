Tamanho da mandioca de produtor rural de Goiás surpreende; veja a foto

Morador de uma fazenda de Itaguaçu, distrito de São Simão, na região Sudoeste do estado, um idoso, de 81 anos, vem chamando a atenção após mostrar o tamanho da mandioca que colheu na propriedade.

Identificado como Lázaro Nunes, o produtor rural surpreendeu a todos após tirar da terra um alimento de três metros.

O alimento foi tirado na terra ainda em abril, mas a foto que demonstra a imponência da mandioca só foi compartilhada no sábado (10).

De acordo com Lázaro, não houve nada de especial na hora de realizar o plantio. A muda foi colocada no quintal assim como todas as outras.

Ainda segundo o produtor rural, esta foi a primeira vez que colheu um alimento tão grande.