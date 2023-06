Agora, com a futura e próxima chegada do Sol em câncer, haverão alguns signos que vão ter de encarar uma grande pendência do passado e serem fortes para não caírem.

Esses nativos têm um forte costume em deixar algumas relações e assuntos em abertos, por terem uma enorme dificuldade em fechar os ciclos.

Com isso, vez ou outra uma pessoa do passado volta trazendo uma avalanche de confusão. Porém, veja bem! Talvez isso seja culpa sua por não dar o devido fim que a relação pede.

Chega de viver esperando mudanças de quem claramente não pretende resolver nada, apenas atrapalhar. Siga suas intuições e encerre este capítulo.

Confira quais os 3 signos que vão ter de encarar uma grande pendência do passado e precisarão de forças:

1. Touro

Aproveitando que o Vênus está em leão, este é o cenário perfeito para resolver tudo que o nativo não teve coragem até hoje. Acha normal que seus ex retornem frequentemente?

Não! Não é. É preciso seguir completamente a vida, deixando as bagagens pesadas e antigas no passado, onde é o lugar delas.

E desta vez, para deixar o ensinamento duro, os nativos poderão sim enfrentar uma situação ruim com alguém que não teve tudo resolvido. Isso poderá tirar noites de sono, mas servirá de lição.

2. Câncer

Os cancerianos também são péssimos em dizer ‘adeus’. Eles são bem mais adeptos do ‘até logo’, por acreditarem que as pessoas podem melhorar e aquelas idealizações poderão se cumprir.

Papo furado! Se até hoje essa pessoa não te deu nenhum sinal de possíveis melhorias, por que é que agora ela daria? Bola para frente, canceriano!

Está na hora de acordar para a vida, pois esse alguém poderá voltar para causar uma confusão na sua vida, caso ainda permite. Você precisa ser forte e ter mais amor próprio.

3. Libra

O libriano, por fim, também é horrível em finalizar qualquer ciclo. Ele prefere manter a imagem de bonzinho, amigável e que está lá para qualquer eventualidade.

Ah, que papo antigo! Não tem nada que ‘estar lá’ por alguém que tanto te magoou. Comece a pensar mais no seu futuro e pare de dar espaço para pessoas do passado voltando para o seu presente.

E a dica bônus é: pare de procurar também. É hora de se cuidar e desaparecer da vida de quem já te fez mal.

