Festival da Costela e Chopp chega a Goiás com entrada gratuita e muita comida boa

Chope, costela e música ao vivo. A combinação desejada pelos amantes da boa comida e de diversão estará disponível no Festival da Costela e Chopp, em Aparecida de Goiânia.

O evento ocorre nos dias 15 a 18 de junho no estacionamento do Aparecida Shopping, na Avenida Independência, no Setor Serra Dourada 3ª Etapa. Os horários são de 17h às 22, às quintas e sextas, de 12h às 22h, aos sábados e domingos.

Apesar da entrada ser gratuita, o espaço estará recebendo doações de 1 kg de alimento, que serão destinados a instituições assistenciais do municípios.

Durante o festival, os participantes poderão degustar a costela nos mais diferentes formatos como no chão, a bafo, cozida, no lanche, em pastel, crepe e até mesmo em coxinha.

Para acompanhar o prato, o evento também contará com vários rótulos de cervejas artesanais e drinks, além de espetos, hambúrgueres na parrilla, baião de dois, costela com queijo, feijão tropeiro, torresmo, arroz carreteiro, churros, búfalo no rolete e galinhada.

Paralelamente, o festival promete animar o público com a apresentação da banda de rock Arcadium, do grupo de pagode Chama na Resenha e dos cantores sertanejos Lucas Eduardo e Danilo.