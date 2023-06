Ganhadora de R$ 6 milhões na loteria revela o que não abriu mão mesmo após ficar rica

Uma jovem ganhadora de £ 1 milhão (cerca de R$ 6 milhões na cotação atual) em um bilhete de loteria provou que, mesmo após 10 anos de luxo, ainda sim tem humildade e os ‘pés no chão’.

Jane Park, de 27 anos, vive na Escócia e tirou a sorte grande em 2013, quando tinha apenas 17 anos. A sortuda, que não mediu esforços para realizar todos os sonhos, também ponderou que sabe exatamente os limites que deve manter.

A jogadora confessou ter investido em imóveis, carros, cachorros, roupas de marca e viagens. No entanto, nunca abandonou o hábito de pechinchar por descontos.

Inclusive, recentemente, a jovem precisou viajar para a despedida de solteira de uma amiga e fez questão de comprar a passagem da classe econômica.

E não pense que isso a abala. Pelo contrário, nos stories do Instagram, a moça divulgou todo o trajeto da viagem barata e confessou ter se divertido bastante com as colegas.

Além disso, Jane sustenta que investe boa parte do dinheiro para multiplicar o prêmio. “Não me arrependo de nada do dinheiro que gastei, meu único arrependimento seria tornar o prêmio tão público”, disse ao The Sun.

“Quando ganhei foi um giro muito rápido, foi enorme. Na época era meio louco, e é ainda mais louco olhando para trás”, completou.