Jovem largou tudo para começar a vida em Goiânia e a recepção que teve na capital é emocionante

Um jovem de 18 anos teve uma recepção calorosa no TikTok ao compartilhar que se mudou para Goiânia com um sonho. João Guilherme Garcia, natural de Pires do Rio, decidiu se arriscar na capital e abriu uma hamburgueria.

O jovem explicou em um vídeo na rede que empreende desde os 14 anos e que não seria a primeira experiência com uma lanchonete do tipo.

De acordo com João, no interior goiano, ele já abriu uma unidade, mas decidiu tentar a sorte em Goiânia, onde ele irá finalizar o ensino médio.

A hamburgueira, Central Burguer, inaugurou no último sábado (10), no Setor Aeroporto, e todo o processo de abertura foi documentado no TikTok.

Em determinado vídeo, ele chega a mostrar como mora na mesma rua do empreendimento e como foi decorar o local.

Com isso, goianienses logo ficaram sabendo da novidade e correram para apoiá-lo.

“Bem vindo a Goiâniaaa. Já quero conhecer a hamburgueria”, escreveu uma internauta.

“Já quero conhecer, vai ser em qual bairro?”, comentou outro.