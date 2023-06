“Nuvem de poeira” invade Terminal de Anápolis e Urban pede providências à Saneago

Uma poeira fina, insistente e incômoda tem se instalado no Terminal Urbano de Anápolis. Ela não é consequência do clima seco e sim, de obras da Saneago realizadas, desde a última quarta-feira (07), por meio da empresa terceirizada Ankara, nas proximidades de um ponto de encontro diário de cerca de 60 mil pessoas.

Sem a aplicação do asfalto, tampouco qualquer outra solução paliativa, usuários do transporte público alegam que há momentos em que não tem sido possível nem se sentar, já que os assentos ficam cobertos por poeira e sujam as roupas. Além disso, agravam-se problemas respiratórios de muitos que precisam utilizar o terminal como ponto de apoio para se locomover.

Esta situação, que já está prestes a completar uma semana, foi oficializada à Agência Reguladora Municipal (ARM), por meio de documento enviado pela Urban, reclamando e pedindo intermediação para que o problema seja resolvido.

A empresa sustenta ainda que funcionários do terminal estão fazendo limpezas intensivas no período da noite, quando o fluxo é menos intenso, apesar do trabalho ser rapidamente desfeito pelo vento.

Como resposta, a própria ARM chegou a questionar à Saneago se é possível “obras sem tanta sujeira e incômodo”. Segundo o presidente da ARM, Robson Torres, a empresa contratada já teria alegado que providências seriam tomadas. Todavia, até o momento nada foi feito.

Este cenário acaba tendo maior urgência no local apontado, mas tem sido percebido em diversas localidades do município. Apenas até o início de junho, foram constatados cerca de 1800 buracos abertos e deixados pela Saneago em toda a cidade.

Em nota, a Saneago informa que já solicitou à empresa responsável pela execução das obras de expansão das redes de água – que ocorrem nas imediações da Estação Central, em Anápolis – para que execute, com prioridade, a recuperação do pavimento asfáltico.