Daniel, Tiago Iorc e Falamansa são os destaques para este final de semana em Goiás; veja a programação

O Dia dos Namorados pode até já ter passado, mas uma boa notícia para os casais apaixonados que celebram o amor diariamente, é que esse final de semana em Goiás promete muito romantismo com shows imperdíveis.

Mas, para além do romance, os dias de folga também serão de muito agito com festas para agradar todos os gostos. Então, diante de tantas opções, o Agenda Portal 6 separou as melhores para os goianos que buscam curtir.

Em clima de São João, o Arraiá do Arena é mais uma super opção para curtir o final de semana na capital. A festança no Arena Multiplace será embalada nesta sexta-feira (16) por Rionegro & Solimões, Heitor & Murilo e DJ Victor Alencar. Já no sábado, as atrações são Falamansa e João Ricardo & Vinicius.

Para aqueles que não querem perder a chance de aproveitar, os ingressos podem ser comprados por meio da plataforma BaladApp.

Bastante esperado pelo público, Tiago Iorc desembarca em Goiânia neste sábado (17) com a turnê Daramô. O evento será realizado no Centro de Convenções da PUC Goiás, e os ingressos podem ser adquiridos pelo site Alpha Tickets.

Mas, como o agito em Goiânia não para nunca, um outro show especial é mais uma das atrações imperdíveis. Comemorando os 40 anos de carreira, Daniel levará os sucessos que o público tanto ama para o Centro de Convenções da PUC Goiás, nesta sexta-feira (16). Os ingressos podem ser comprados por meio do site BaladApp.

O melhor é que para deixar o amor ainda mais no ar e encantar os goianos apaixonados, o cantor também fará um super apresentação no sábado (17), na Estância Nobel, em Anápolis. As entradas podem ser adquiridas através da plataforma Ingresso S.A.

Para fechar com chave de ouro, Hungria, Tribo da Periferia e Brenno Paixão prometem agitar os anapolinos durante a noite desta sexta, também na Estância Nobel. Os ingressos para a festa estão disponíveis no site BaladApp.

Assista ao Agenda Portal 6 na íntegra: