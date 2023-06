Goiânia é a segunda cidade com mais pessoas infiéis do Brasil, revela aplicativo

Não é por acaso que a capital da música sertaneja, gênero que tende a retratar histórias de desilusões amorosas e traições, está entre as com mais pessoas infiéis.

De acordo com dados de cadastro de um dos maiores sites de relacionamentos extraconjugais do mundo, Ashley Madison, muitos goianienses podem cantar “Infiel” de Marília Mendonça acessando as emoções de experiências pessoais.

Isso porque Goiânia é a segunda cidade que mais registrou usuários na plataforma no último inverno. O primeiro do ranking não está longe, sendo este Brasília. São Paulo, Curitiba e Porto Alegre seguem no top cinco.

O levantamento do site ainda identificou que a tendência por traição é presente em diferentes cidades do Centro-Oeste para além de Goiânia e Brasília, já que Campo Grande figura na sétima posição.

A lista contempla 20 municípios, sendo os dados foram colhidos entre 20 de junho e 22 de setembro de 2022. “Este é um período especialmente movimentado do ano, com a aproximação do inverno e a temporada de relacionamentos mais sérios”, explicou a diretora sênior de comunicações da Ashley Madison, Isabella Mise.

“Muitas pessoas geralmente desejam mais carinho e proximidade emocional devido à falta de luz solar, aos dias mais curtos e às temperaturas mais frias. Se elas não conseguem encontrar isso com seu parceiro principal, é provável que procurem em outro lugar para satisfazer essas necessidades.”