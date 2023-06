OAB Goiás divulga edital de processo seletivo com salários de R$ 4 mil mais benefícios

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO) lançou nesta quinta-feira (15) o edital para um processo seletivo, com novas vagas para subprocuradores de prerrogativas no estado. Os salários são de R$ 4 mil mais benefícios e a carga horária será de 44 horas semanais, sob o regime CLT.

Segundo o presidente da seccional goiana, Rafael Lara Martins, a medida integra um projeto que visa a ampliação e regionalização da Procuradoria de Prerrogativas. Podem participar do processo bacharéis em direito que tenham registro na OAB-GO, estejam em dia com as obrigações perante a ordem e sem condenação em órgãos de classes ou criminais.

Para se inscrever, basta preencher o formulário de requerimento online no site BR conselhos. O prazo vai até as 23:59h do dia 30 de junho. A taxa de inscrição terá o valor de R$ 100. Vale ressaltar que também foram disponibilizadas vagas para pessoas com deficiência (PcD).

A seleção se dará em três fases, a primeira é a avaliação curricular, seguida das provas objetiva e escrita e, por fim, a entrevista individual. O local dos exames ainda será divulgado, mas ocorrerão na capital goiana.

Para saber mais detalhes, como o cronograma de seleção e as atribuições que terão os classificados, acesse aqui o edital ou confira as atualizações no site oficial da OAB-GO.