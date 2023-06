Após apenas 4 candidatos aprovados, Anápolis terá novas provas para Conselheiro Tutelar

Após a divulgação de apenas 04 candidatos aprovados para o cargo de Conselheiro Tutelar de Anápolis, na terça-feira (13), uma nova prova será aplicada para o preenchimento das 15 vagas ofertadas.

O parecer foi dado pela Procuradoria Geral do Município (PGM). Além do teste, um novo curso de formação também será ofertado aos inscritos.

A recomendação para a anulação destas fases do certame e a abertura de outras novas foi expedida pelo Ministério Público de Goiás (MPGO).

O documento emitido pela PGM mostra que, no ato da abertura do edital, uma das cláusulas era de que teria que haver, no mínimo, 10 aprovados.

Como o número mínimo não foi atingido, ele será anulado e novas provas serão aplicadas. Entretanto, parte do concurso ainda poderá ser aproveitada.