Morre em Anápolis empresário que foi espancado em briga de trânsito na BR-060

Vítima de agressões graves no dia 02 de junho, William Jonathas Ferreira Amaral, de 33 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (HEANA) na tarde desta quinta-feira (15).

O ataque ocorreu em uma briga de trânsito na BR-060, em Abadiânia, quando o empresário do ramo automobilísitco dirigia em direção a Goiânia para visitar a namorada. Por telefone, o motorista da Mercedes informou à companheira que outro carro, posteriormente identificado como um Ford Focus vermelho, estava fazendo zigue-zagues na pista, impedindo passagem.

Em seguida, ele afirmou que iria comunicar o ocorrido à Polícia Rodoviária Federal (PRF). No entanto, cerca de 15 minutos depois, quando a namorada ligou novamente, a vítima já havia sido agredida pelos dois homens que estavam no carro.

Danos no para-choque da Mercedes indicam que chocaram contra o carro do empresário, o que teria o motivado a descer do carro para conversar com os homens. No entanto, pessoas presentes no local apontam que enquanto William estava tranquilo, o motorista e o passageiro já desceram exaltados e iniciaram as agressões.

Após uma série de chutes e pisões no rosto, o empresário foi encaminhado para um hospital em Abadiânia. No entanto, por conta da gravidade do caso, ele foi internado no HEANA, onde ficou por 14 dias e veio a falecer.

A investigação deve consultar imagens de câmeras de segurança presentes na via para averiguar os fatos.