Trabalhadores caem de andaime durante serviço em condomínio de luxo de Anápolis

Quatro tabalhadores ficaram feridos na manhã desta sexta-feira (16), após caírem de um andaime de cerca de seis metros no Residencial Belas Artes, condomínio de luxo em Anápolis.

As vítimas, que estavam prestando serviço no local, ficaram presas embaixo do entulho, porém ainda conscientes no momento do resgate.

O Corpo de Bombeiros e equipes do Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) foram foram acionadas para prestar os socorros e compareceram ao local.

De acordo com os militares, um dos acidentados teve uma fratura completa no úmero.

Ainda, conforme a corporação, os trabalhadores não correm risco de vida e foram encaminhados para uma unidade hospitalar