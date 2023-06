Alta gastronomia ganha espaço nos pratos goianos e coloca capital nos holofotes

Ao folhear as páginas de uma conceituada revista gastronômica ou conferir os vencedores de premiações variadas do mercado, São Paulo é a cidade com mais menções, além de Rio de Janeiro, Salvador, entre outras que recebem atenção em raras ocasiões. No entanto, Goiânia vem ganhando relevância nos últimos cinco anos, o que aponta para uma tendência na comida local.

Tida como a maior revista gastronômica da América Latina, o Prazeres da Mesa selecionou dois restaurantes e uma sorveteria localizados na capital para conquistar títulos da premiação Melhores da Gastronomia 2023, sendo eles o 1929 Trattoria Moderna, Íz Restaurante e Alata. Ainda em 2018, o Íz recebeu o prêmio de Restaurante do Ano do Centro-Oeste na competição.

Trata-se apenas de um sinal de que houve um aumento de locais que oferecem alta gastronomia, o que aponta não só para o interesse daqueles que comem o prato como também daqueles que o prepara.

De acordo com a especialista em cozinha contemporânea e professora do Instituto Gourmet Goiânia, Nicolle Venturim, o mercado gastronômico passou por um crescimento expressivo nos últimos 7 anos.

“A tendência é de se preocupar mais, se especializar, fazer uma cozinha mais técnica, mais pensada, que é a alta gastronomia”, aponta.

O potencial da capital é impressionante, explica a professora, visto que ser mencionada em conversas nacionais sobre comida boa coloca Goiânia na mira de investidores. Aliada ao fato de ser uma cidade nova, há espaço de sobra para crescer.

“Tem muitas pessoas olhando agora. Temos potencial, público e muitos profissionais bons. Nos últimos meses, tive contato com várias pessoas de São Paulo que vieram investir aqui”.

Quanto à cara da comida goianiense, Nicolle pontua que existe uma falta de opções, sendo que a maior parte dos restaurantes apostam em ingredientes locais com técnicas modernas, aproveitando o que já se sabe sobre a cozinha tradicional.

Porém, o que poderia ser considerado um ponto fraco, ao mesmo tempo, é o que impulsiona o mercado para disputar cada vez mais espaço.